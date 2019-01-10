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Lucescu, Trabzonspor kampını ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor'u ziyaret etti.

Lucescu, Trabzonspor kampını ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor'u ziyaret etti.

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumluları Haluk Şahin ve Özer Bayraktar'ın da bulunduğu ziyarette teknik direktör Ünal Karaman ile bir süre sohbet eden Mircea Lucescu, ardından bordo mavili takıma başarılar dileyerek kamptan ayrıldı.

Lucescu, ayrıca milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya da başarı dileklerinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

DHA

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