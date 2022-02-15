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  3. Lucescu'dan 'korktuğu için Ukrayna yerine Antalya'da kamp yapıyor' iddialarına yanıt!

Lucescu'dan 'korktuğu için Ukrayna yerine Antalya'da kamp yapıyor' iddialarına yanıt!

Dinamo Kiev'in teknik direktörü Lucescu, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlikten kaynaklı olarak takımını Antalya'da kampa soktuğu iddialarını yalanladı.

Lucescu'dan 'korktuğu için Ukrayna yerine Antalya'da kamp yapıyor' iddialarına yanıt!

Ukrayna Premier Lig ekiplerinde Dinamo Kiev'de teknik direktörlük yapan Mircea Lucescu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikten dolayı ülkeye dönmediği ve takımın Antalya'da kalmasını istediğine dair iddiaların doğru olmadığını dile getirdi. Lucescu "Kimseden çekinmiyorum ve korkmuyorum. Takım hazırlıklarını tamamlayınca Kiev'e geri dönecek" dedi.

ANTALYA'DA ÜÇÜNCÜ KEZ

Rumen teknik direktör, yaptığı açıklamada, Dinamo Kiev takımının Antalya'da üçüncü kez kış hazırlık kampını yaptığını dile getirerek, kamp programının yaklaşık 3 ay önceden belirlendiğini ve herhangi bir konudan dolayı değişikliğe gidilmediğini ifade etti.

Lucescu'dan 'korktuğu için Ukrayna yerine Antalya'da kamp yapıyor' iddialarına yanıt!

"PROGRAM ÖNCEDEN DUYURULMUŞTU"

Antalya'da yaptıkları kampın oldukça verimli ve iyi ilerlediğini aktaran Lucescu "Daha önceki yıllarda da kamp tercihim hep Antalya'dan yana olmuştu. Sırbistan, Karadağ, Kazakistan ekipleriyle hazırlık karşılaşmaları yapıyoruz. 10 Şubat'ta ikinci kamp dönemi sona erdi ve takım üç günlüğüne Ukrayna'ya geri döndü. Bu program zaten kulübün internet sitesinde çok önceden duyurulmuştu. 13 Şubat'ta devre arası kampının üçüncü dönemi için tekrar Antalya'da çalışmalara başladık ve 22 Şubat'a kadar buradayız." şeklinde konuştu.

Lucescu'dan 'korktuğu için Ukrayna yerine Antalya'da kamp yapıyor' iddialarına yanıt!

HABERLERİ YALANLADI

Ukrayna Premier Ligi'nde ikinci sırada yer alan Dinamo Kiev'in deneyimli antrenörü, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerginlik nedeniyle takımının Antalya'da kaldığı ve kamp sürecinin uzatıldığı yönündeki iddiaların, bir Rumen gazeteci tarafından ortaya atıldığını ve kesinlikle yalan olduğunu belirtti.

Lucescu'dan 'korktuğu için Ukrayna yerine Antalya'da kamp yapıyor' iddialarına yanıt!

"BİZİM İŞİMİZ FUTBOLU GÜZELLEŞTİRMEK"

Ukrayna'da maça çıkmaktan çekinmediğinin altını çizen Lucescu, "Ukrayna'nın her yerinde takımımla maça çıkarım. 2014'teki olaylarda Donetsk'te son ana kadar takımın başındaydım. Kimseden çekinmiyorum ve korkmuyorum. Dinamo Kiev'in ikinci bir karara kadar Antalya'dan ayrılmaması gibi bir şey söz konusu değil. Takım hazırlıklarını tamamlayınca Kiev'e geri dönecek. Kamp programları üç ay önceden belirlendi. Bizim işimiz futbolu güzelleştirmek." ifadelerine yer verdi.

Lucescu'dan 'korktuğu için Ukrayna yerine Antalya'da kamp yapıyor' iddialarına yanıt!

Ramazan Sarı
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