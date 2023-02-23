Luchian Gologan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luchian Gologan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luchian Gologan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luchian Gologan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luchian Gologan 1 Ocak 2004 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Luchian Andrei Gologan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luchian Gologan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luchian Gologan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına - tarihinde katılmıştır. Luchian Gologan'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luchian Gologan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luchian Gologan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luchian Gologan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luchian Gologan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dumbravita

30 Haziran 2022 yılında SSU Poli

Luchian Gologan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luchian Gologan şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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