Lucian Buzan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucian Buzan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucian Buzan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucian Buzan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucian Buzan 9 Mart 1999 tarihinde Caransebeș şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucian Buzan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucian Buzan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucian Buzan'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucian Buzan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucian Buzan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucian Buzan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucian Buzan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2018 yılında D. Calarasi

31 Aralık 2018 yılında Univ. Craiova

20 Şubat 2019 yılında ACS Poli

30 Haziran 2019 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2019 yılında FC Hermannstadt

12 Ocak 2022 yılında CSC Selimbar

Lucian Buzan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucian Buzan şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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