Lucian Cazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucian Cazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucian Cazan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucian Cazan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucian Cazan 25 Aralık 1989 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Lucian Cristian Cazan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucian Cazan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucian Cazan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lucian Cazan'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucian Cazan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucian Cazan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucian Cazan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucian Cazan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Sportul S.

1 Ocak 2011 yılında FCM Targu Mures

1 Temmuz 2011 yılında Ceahlăul

1 Şubat 2016 yılında Gaz Metan

15 Temmuz 2016 yılında FC Voluntari

3 Temmuz 2018 yılında Petrolul

1 Temmuz 2019 yılında Metaloglobus

Lucian Cazan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucian Cazan şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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