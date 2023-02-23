Lucian Dumitriu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucian Dumitriu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucian Dumitriu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucian Dumitriu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucian Dumitriu 21 Eylül 1992 tarihinde Bârlad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Lucian Mihai Dumitriu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucian Dumitriu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucian Dumitriu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucian Dumitriu'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lucian Dumitriu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucian Dumitriu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucian Dumitriu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucian Dumitriu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2016 yılında Foresta Suceava

1 Temmuz 2017 yılında FC Hermannstadt

16 Eylül 2020 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2021 yılında CS Mioveni

1 Temmuz 2022 yılında Petrolul

Lucian Dumitriu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucian Dumitriu şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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