Lucian Duta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucian Duta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucian Duta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucian Duta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucian Duta 1 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Lucian Mihai Duță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucian Duta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lucian Duta'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucian Duta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucian Duta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucian Duta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucian Duta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında FCU Craiova U19

1 Eylül 2022 yılında FC U Craiova

Lucian Duta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucian Duta şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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