Luciano Abecasis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Abecasis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Abecasis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Abecasis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Abecasis 4 Haziran 1990 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Andrés Abecasis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Abecasis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Abecasis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Abecasis'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Abecasis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luchoabecasis/

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Luciano Abecasis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Abecasis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luciano Abecasis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Abecasis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2010 yılında River Plate II

1 Temmuz 2011 yılında River Plate

8 Temmuz 2013 yılında Quilmes

30 Haziran 2014 yılında River Plate

2 Şubat 2015 yılında Pescara

30 Haziran 2015 yılında River Plate

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

19 Kasım 2015 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2019 yılında Lanús

17 Ocak 2020 yılında Libertad

17 Şubat 2021 yılında San Jose

2 Şubat 2022 yılında Banfield

1 Şubat 2023 yılında Ind. Rivadavia

Luciano Abecasis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Abecasis şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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