Luciano Abecasis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Abecasis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luciano Abecasis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luciano Abecasis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Luciano Abecasis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Abecasis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luciano Abecasis

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Abecasis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Abecasis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Abecasis 4 Haziran 1990 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Andrés Abecasis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Abecasis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Abecasis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Abecasis'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Abecasis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luchoabecasis/

Luciano Abecasisboyu ve yaşı kaç

Luciano Abecasis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Abecasis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luciano Abecasis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Abecasis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Rosario Central

1 Temmuz 2010 yılında River Plate II

1 Temmuz 2011 yılında River Plate

8 Temmuz 2013 yılında Quilmes

30 Haziran 2014 yılında River Plate

2 Şubat 2015 yılında Pescara

30 Haziran 2015 yılında River Plate

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

19 Kasım 2015 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2019 yılında Lanús

17 Ocak 2020 yılında Libertad

17 Şubat 2021 yılında San Jose

2 Şubat 2022 yılında Banfield

1 Şubat 2023 yılında Ind. Rivadavia

Luciano Abecasis kimdir

Luciano Abecasis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Abecasis şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luciano Abecasis nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Aldo Maiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Maiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aldo Maiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aldo Maiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julian Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julian Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Leandro Espejo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leandro Espejo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Acevedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Acevedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Delgado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Delgado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Facundo Garces kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Garces Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gian Nardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gian Nardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?