Luciano Arriagada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Arriagada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Arriagada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Arriagada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Arriagada 30 Nisan 2002 tarihinde Lota şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Şili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Daniel Arriagada García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Arriagada Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA SPORTS SPA yapmaktadır. Luciano Arriagada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Arriagada'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Luciano Arriagada Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Arriagada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luciano Arriagada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Arriagada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Colo Colo

2 Ocak 2023 yılında Athletico-PR

Luciano Arriagada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Arriagada şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Luciano Arriagada Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 27 numaralı formasıyla 21 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 19 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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