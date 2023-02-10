Luciano Aued kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Aued Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Aued adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Aued Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Aued 1 Mart 1987 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Román Aued şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Aued Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Luciano Aued, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Aued'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Aued Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luciano.aued/

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Luciano Aued Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Aued isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luciano Aued Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Aued futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Gimnasia II

1 Temmuz 2007 yılında Gimnasia

11 Ağu 2011 yılında Racing Club

3 Temmuz 2017 yılında U. Católica

14 Ocak 2023 yılında CA Unión

Luciano Aued Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Aued şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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