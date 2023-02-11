Luciano Balbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Balbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luciano Balbi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luciano Balbi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luciano Balbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Balbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luciano Balbi

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Balbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Balbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Balbi 4 Nisan 1989 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Damián Balbi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Balbi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Balbi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luciano Balbi'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luciano Balbiboyu ve yaşı kaç

Luciano Balbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Balbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luciano Balbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Balbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Lanús II

1 Temmuz 2010 yılında Lanús

28 Ocak 2014 yılında LDU Quito

28 Temmuz 2014 yılında Lanús

2 Ocak 2015 yılında Huracán

18 Temmuz 2016 yılında Real Valladolid

25 Ağu 2017 yılında CA Unión

18 Temmuz 2018 yılında Extremadura

31 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

9 Mart 2019 yılında FC Inter

2 Ağu 2019 yılında Panetolikos

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2020 yılında CA Temperley

4 Mart 2021 yılında Ferro

4 Ocak 2022 yılında Brown Adrogué

Luciano Balbi kimdir

Luciano Balbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Balbi şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Luciano Balbi nereli

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