Luciano Bocco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Bocco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Bocco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Bocco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Bocco 27 Ekim 2000 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Meksika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Lionel Bocco Cutro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Bocco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PlayMaker yapmaktadır. Luciano Bocco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Luciano Bocco'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luciano Bocco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Bocco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luciano Bocco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Bocco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Cruz Azul U20

1 Temmuz 2020 yılında Cancún FC

8 Ocak 2022 yılında Central Córdoba

Luciano Bocco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Bocco şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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