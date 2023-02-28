Luciano Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Cabral 26 Nisan 1995 tarihinde General Alvear şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Şili,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Luciano Javier Cabral şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Cabral Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Luciano Cabral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Cabral'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luciano Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luciano Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Argentinos Jrs.

20 Temmuz 2016 yılında Atlético-PR

2 Ocak 2017 yılında Argentinos Jrs.

3 Ocak 2017 yılında ara verdi

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Luciano Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Cabral şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Luciano Cabral Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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