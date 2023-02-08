Luciano Castan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Castan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luciano Castan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luciano Castan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luciano Castan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Castan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luciano Castan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Castan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Castan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Castan 13 Eylül 1989 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Castan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Castan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR2 yapmaktadır. Luciano Castan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Castan'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 11 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luciano Castanboyu ve yaşı kaç

Luciano Castan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Castan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Luciano Castan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Castan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Santos FC

31 Mayıs 2010 yılında União São João

1 Ocak 2011 yılında Ponte Preta

28 Şubat 2011 yılında União São João

1 Mart 2011 yılında Paraná

30 Kasım 2011 yılında União São João

1 Ocak 2012 yılında Bragantino

1 Haziran 2012 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2013 yılında São Bernardo-SP

2 Mayıs 2014 yılında Portuguesa

11 Aralık 2014 yılında São Bernardo-SP

17 Haziran 2015 yılında Paraná

30 Kasım 2015 yılında São Bernardo-SP

12 Temmuz 2016 yılında Stade Brestois

9 Temmuz 2017 yılında Al-Khor SC

30 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında CSA

19 Şubat 2021 yılında Coritiba FC

1 Ocak 2023 yılında Guarani

Luciano Castan kimdir

Luciano Castan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Castan şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Luciano Castan nereli

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