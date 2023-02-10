Luciano Cingolani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Cingolani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Cingolani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Cingolani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Cingolani 6 Nisan 2001 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Cingolani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Luciano Cingolani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Cingolani'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Cingolani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/lucho.cingolani7/

Luciano Cingolani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Cingolani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Luciano Cingolani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Cingolani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Newell's II

1 Ocak 2022 yılında Newell's

12 Ocak 2023 yılında Godoy Cruz

Luciano Cingolani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Cingolani şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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