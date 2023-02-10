Luciano Ferreyra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Ferreyra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Ferreyra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Ferreyra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Ferreyra 19 Şubat 2002 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Ismael Ferreyra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Ferreyra Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Luciano Ferreyra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 11 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Luciano Ferreyra'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luciano Ferreyra Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Ferreyra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luciano Ferreyra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Ferreyra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2020 yılında Ros. Central II

11 Ağu 2020 yılında Rosario Central

Luciano Ferreyra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Ferreyra şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Luciano Ferreyra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U17 takımında 20 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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