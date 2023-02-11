Luciano Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Gimenez 18 Şubat 2000 tarihinde Salta (SAL) şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Giménez Alanda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Gimenez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Gimenez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Gimenez'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luciano Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Boca Juniors II

2 Ocak 2020 yılında Central Norte

31 Aralık 2021 yılında Boca Juniors II

1 Ocak 2022 yılında Chaco For Ever

31 Aralık 2022 yılında Boca Juniors II

4 Ocak 2023 yılında Chacarita Jrs

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Luciano Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Gimenez şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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