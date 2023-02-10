Luciano Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Gomez 22 Mart 1996 tarihinde Corrientes şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Gomez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BPM yapmaktadır. Luciano Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Gomez'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Luciano Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luciano Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CA Banfield II

1 Temmuz 2016 yılında Banfield

8 Temmuz 2021 yılında Argentinos Jrs.

31 Aralık 2021 yılında Banfield

4 Ocak 2022 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2023 yılında Independiente

31 Aralık 2023 yılında Argentinos Jrs.

Luciano Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Gomez şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.