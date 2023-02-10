Luciano Gondou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Gondou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Gondou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Gondou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Gondou 22 Haziran 2001 tarihinde Rufino şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Emilio Gondou Zanelli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Gondou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Luciano Gondou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Sarmiento (Junin) futbol takımında oynamaktadır. CA Sarmiento (Junin) takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luciano Gondou'nin CA Sarmiento (Junin) ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Luciano Gondou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Gondou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luciano Gondou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Gondou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında River Plate U20

18 Kasım 2020 yılında Sarmiento U20

1 Ocak 2021 yılında CA Sarmiento II

1 Temmuz 2021 yılında Sarmiento Junin

Luciano Gondou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Gondou şuan CA Sarmiento (Junin) takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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