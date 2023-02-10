Luciano Jachfe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Jachfe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Jachfe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Jachfe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Jachfe 18 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Jachfe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Jachfe, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luciano Jachfe'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Jachfe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Jachfe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luciano Jachfe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Jachfe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ferro

Luciano Jachfe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Jachfe şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.