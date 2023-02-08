Luciano Juba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Juba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luciano Juba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luciano Juba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luciano Juba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Juba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luciano Juba

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Juba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Juba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Juba 29 Ağu 1999 tarihinde Serra Talhada şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Batista da Silva Junior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Juba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trust Football yapmaktadır. Luciano Juba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club do Recife futbol takımında oynamaktadır. Sport Club do Recife takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Luciano Juba'nin Sport Club do Recife ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Jubaboyu ve yaşı kaç

Luciano Juba Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Juba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Luciano Juba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Juba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Sport Recife

12 Nisan 2021 yılında Confiança-SE

28 Temmuz 2021 yılında Sport Recife

Luciano Juba kimdir

Luciano Juba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Juba şuan Sport Club do Recife takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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Luciano Juba nereli

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