Luciano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano 18 Mayıs 1993 tarihinde Anápolis şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luciano da Rocha Neves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elenko Sports Ltda. yapmaktadır. Luciano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 19 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Luciano'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luciano Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucianoneves18/

Luciano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luciano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2013 yılında Avaí FC

13 Şubat 2014 yılında Corinthians

24 Ağu 2016 yılında CD Leganés

30 Haziran 2017 yılında Corinthians

1 Temmuz 2017 yılında CD Leganés

17 Temmuz 2017 yılında Panathinaikos

30 Haziran 2018 yılında CD Leganés

1 Temmuz 2018 yılında Fluminense

28 Temmuz 2019 yılında CD Leganés

29 Temmuz 2019 yılında Grêmio

19 Ağu 2020 yılında São Paulo

Luciano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Luciano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brezilya U23 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

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