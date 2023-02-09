Luciano Lollo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Lollo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Lollo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Lollo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Lollo 29 Mart 1987 tarihinde Alejo Ledesma şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mauricio Luciano Lollo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Lollo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Luciano Lollo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 27 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Luciano Lollo'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Lollo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/lucholollo

Haberin Devamı

Luciano Lollo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Lollo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luciano Lollo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Lollo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Belgrano

17 Temmuz 2014 yılında Racing Club

31 Aralık 2015 yılında Belgrano

1 Ocak 2016 yılında Racing Club

1 Temmuz 2016 yılında River Plate

1 Temmuz 2019 yılında Banfield

30 Haziran 2020 yılında River Plate

5 Eylül 2020 yılında Banfield

27 Mayıs 2022 yılında Estudiantes

Luciano Lollo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Lollo şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.