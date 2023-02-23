Luciano Narsingh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Narsingh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Narsingh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Narsingh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Narsingh 13 Eylül 1990 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Narsingh Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rafaela Pimenta yapmaktadır. Luciano Narsingh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luciano Narsingh'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Narsingh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Narsingh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luciano Narsingh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Narsingh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1998 yılında Ajax Altyapı

1 Temmuz 2002 yılında AZ Altyapı

1 Temmuz 2005 yılında Zeeburgia Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Heerenveen U17

1 Temmuz 2007 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2008 yılında H'veen/Emmen II

1 Temmuz 2010 yılında Heerenveen

16 Temmuz 2012 yılında PSV Eindhoven

12 Ocak 2017 yılında Swansea

5 Temmuz 2019 yılında Feyenoord

22 Ocak 2021 yılında Twente

30 Haziran 2021 yılında Feyenoord

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Şubat 2022 yılında Sydney FC

20 Temmuz 2022 yılında Miedz Legnica

Luciano Narsingh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Narsingh şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luciano Narsingh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASV Fortius, Ajax (1998-2002), AZ (2002-2005), AVV Zeeburgia (2005-2006), sc Heerenveen (2006-2008)

Hollanda takımında 17 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.