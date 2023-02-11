Luciano Nieto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Nieto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luciano Nieto kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luciano Nieto ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luciano Nieto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Nieto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luciano Nieto

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Nieto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Nieto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Nieto 19 Ocak 1991 tarihinde Tapiales şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Luciano Nieto şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Nieto Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Nieto, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Nieto'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luciano Nieto Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nieto.luciano/

Luciano Nietoboyu ve yaşı kaç

Luciano Nieto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Nieto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Luciano Nieto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Nieto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2008 yılında Huracán

25 Ocak 2013 yılında Aragua FC

30 Temmuz 2013 yılında Huracán

1 Ocak 2014 yılında Estudiantes U19

31 Aralık 2014 yılında Huracán

1 Temmuz 2015 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2016 yılında Brown Adrogué

1 Temmuz 2018 yılında Sport Boys

30 Haziran 2019 yılında Brown Adrogué

1 Eylül 2020 yılında Chacarita Jrs

1 Ocak 2022 yılında Sport Boys

1 Ocak 2023 yılında CA Temperley

Luciano Nieto kimdir

Luciano Nieto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Nieto şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Luciano Nieto nereli

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