Luciano Olaizola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Olaizola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Olaizola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Olaizola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Olaizola 22 Ağustos 2001 tarihinde Rivera şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Luciano Olaizola Paraduja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Olaizola Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGM yapmaktadır. Luciano Olaizola, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Luciano Olaizola'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luciano Olaizola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Olaizola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luciano Olaizola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Olaizola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Boston River

27 Ağustos 2021 yılında Progreso

31 Aralık 2021 yılında Boston River

7 Mart 2022 yılında Progreso

12 Ağustos 2022 yılında Boston River

31 Ağustos 2022 yılında Niki Volou

Luciano Olaizola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Olaizola şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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