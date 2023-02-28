Luciano Ortega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Ortega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Ortega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Ortega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Ortega 20 Aralık 2002 tarihinde General Las Heras şehrinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Ortega Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Ortega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Cobresal futbol takımında oynamaktadır. CD Cobresal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Ortega'nin CD Cobresal ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luciano Ortega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Ortega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luciano Ortega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Ortega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CD Maipú

1 Ocak 2023 yılında Cobresal

31 Aralık 2023 yılında CD Maipú

Luciano Ortega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Ortega şuan CD Cobresal takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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