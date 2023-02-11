Luciano Perdomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Perdomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Perdomo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Perdomo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Perdomo 10 Eylül 1996 tarihinde La Matanza şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Gastón Perdomo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Perdomo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Luciano Perdomo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 24 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Luciano Perdomo'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Perdomo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Perdomo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luciano Perdomo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Perdomo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Gimnasia

30 Ocak 2019 yılında Aldosivi II

30 Haziran 2019 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2019 yılında Chacarita Jrs

30 Haziran 2020 yılında Gimnasia

24 Temmuz 2020 yılında Chacarita Jrs

Luciano Perdomo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Perdomo şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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