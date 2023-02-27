Luciano Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Pereira 15 Ekim 1983 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luciano Pereira Mendes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Pereira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luciano Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luciano Pereira'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luciano Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Bandeirante-DF

1 Temmuz 2007 yılında Luziânia-DF

1 Nisan 2009 yılında Brasiliense FC

30 Haziran 2010 yılında Luziânia-DF

1 Temmuz 2010 yılında América-RN

1 Aralık 2010 yılında Luziânia-DF

1 Ocak 2011 yılında União São João

1 Ocak 2012 yılında Linense-SP

1 Temmuz 2012 yılında Foolad

4 Temmuz 2014 yılında Sepahan

13 Temmuz 2016 yılında Gostaresh FC

1 Temmuz 2017 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2018 yılında Foolad

1 Temmuz 2022 yılında Mes Rafsanjan

Luciano Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Pereira şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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