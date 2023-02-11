Luciano Pizarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Pizarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Pizarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Pizarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Pizarro 14 Temmuz 1997 tarihinde Godoy Cruz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Gastón Pizarro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Pizarro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Pizarro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Pizarro'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luciano Pizarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Pizarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luciano Pizarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Pizarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Godoy Cruz II

12 Ocak 2020 yılında Godoy Cruz

1 Ocak 2023 yılında Agropecuario

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz

Luciano Pizarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Pizarro şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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