Luciano Recalde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Recalde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Recalde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Recalde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Recalde 12 Ağustos 1995 tarihinde Granadero Baigorria şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Luciano Leonel Recalde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Recalde Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Luciano Recalde, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Recalde'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luciano Recalde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucianorecalde27/

Luciano Recalde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Recalde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luciano Recalde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Recalde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Ros. Central II

22 Aralık 2015 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2017 yılında Ros. Central II

1 Temmuz 2018 yılında Rosario Central

5 Temmuz 2019 yılında Platense

1 Ocak 2022 yılında Cienciano

6 Ocak 2023 yılında Dep. Cuenca

Luciano Recalde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Recalde şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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