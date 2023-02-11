Luciano Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Romero 28 Ağu 1993 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Luciano Daniel Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Romero Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Romero'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luciano Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luciano Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2016 yılında La Serena

27 Temmuz 2018 yılında Barracas C.

3 Temmuz 2019 yılında San Felipe

11 Şubat 2020 yılında Barracas C.

11 Şubat 2020 yılında Almirante Brown

27 Ağu 2020 yılında Barracas C.

28 Haziran 2022 yılında San Felipe

1 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Luciano Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Romero şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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