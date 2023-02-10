Luciano Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Sanchez 25 Ocak 1994 tarihinde Guaymallen şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Sanchez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luciano Sanchez'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luciano Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Ind. Rivadavia

5 Şubat 2022 yılında Argentinos Jrs.

Luciano Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Sanchez şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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