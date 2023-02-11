Luciano Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Silva 4 Ağu 1993 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bruno Durante yapmaktadır. Luciano Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Luciano Silva'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luciano Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Luciano Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Luciano Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CA Huracán LH

1 Temmuz 2016 yılında Gutiérrez SC

1 Haziran 2018 yılında CA Huracán LH

15 Mart 2021 yılında GyT (Salta)

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Luciano Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Silva şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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