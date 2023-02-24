Luciano Slagveer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Slagveer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Slagveer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Slagveer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Slagveer 5 Ekim 1993 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Slagveer Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fortitude Player Management yapmaktadır. Luciano Slagveer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Luciano Slagveer'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luciano Slagveer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Slagveer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Luciano Slagveer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Slagveer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Emmen U17

1 Temmuz 2009 yılında Heerenveen U17

1 Temmuz 2010 yılında Heerenveen U19

1 Ocak 2011 yılında Heerenveen

1 Temmuz 2017 yılında KSC Lokeren

31 Ağustos 2017 yılında Twente

30 Haziran 2018 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2018 yılında FC Emmen

30 Haziran 2019 yılında KSC Lokeren

2 Eylül 2019 yılında FC Emmen

23 Ocak 2020 yılında Puskás AFC

Luciano Slagveer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Slagveer şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luciano Slagveer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VV Nieuw Buinen (-2004), FC Emmen (2004-2009), SC Heerenveen/FC Emmen (2009-2011)

Hollanda U21 takımında 17 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U20 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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