Luciano Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luciano Vera kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luciano Vera ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luciano Vera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Vera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Vera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Vera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Vera 9 Şubat 2002 tarihinde Wanda, Misiones şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Vera Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Vera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luciano Vera'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Luciano Vera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucianovera3/

Luciano Veraboyu ve yaşı kaç

Luciano Vera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Vera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luciano Vera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Vera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında River Plate II

20 Ocak 2021 yılında Dunajska Streda

1 Temmuz 2022 yılında CD Maipú

31 Aralık 2023 yılında Dunajska Streda

Luciano Vera kimdir

Luciano Vera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Vera şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Altético River Plate (-01/2020)

Luciano Vera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U17 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Luciano Vera nereli

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