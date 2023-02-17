Luciano Zannier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luciano Zannier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luciano Zannier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luciano Zannier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luciano Zannier 2 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luciano Zannier Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luciano Zannier, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Instituto AC Córdoba II futbol takımında oynamaktadır. Instituto AC Córdoba II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Luciano Zannier'nin Instituto AC Córdoba II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Luciano Zannier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luciano Zannier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Luciano Zannier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luciano Zannier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Instituto AC II

23 Kasım 2021 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2022 yılında Instituto AC II

Luciano Zannier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luciano Zannier şuan Instituto AC Córdoba II takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.