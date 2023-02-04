Lucien Agoume kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucien Agoume Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucien Agoume adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucien Agoume Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucien Agoume 9 Şubat 2002 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Kamerun uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucien Jefferson Agoumé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucien Agoume Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Lucien Agoume, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Lucien Agoume'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucien Agoume Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lucienagoume/

Lucien Agoume Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucien Agoume isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucien Agoume Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucien Agoume futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Sochaux

5 Temmuz 2019 yılında Inter

24 Eylül 2020 yılında Spezia Calcio

30 Haziran 2021 yılında Inter

31 Ağu 2021 yılında Stade Brestois

30 Haziran 2022 yılında Inter

1 Eylül 2022 yılında Troyes

30 Haziran 2023 yılında Inter

Lucien Agoume Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucien Agoume şuan Troyes takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucien Agoume Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Clémenceau Besançon (2013), Racing Besançon (2013-2014), FC Sochaux-Montbéliard (2014-2018)

Fransa U20 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 4 gol atmıştır.

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