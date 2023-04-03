Lucien Dahler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucien Dahler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucien Dahler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucien Dahler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucien Dahler 22 Mart 2001 tarihinde Fribourg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucien Dahler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lucien Dahler'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucien Dahler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucien Dahler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucien Dahler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucien Dahler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Thun U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Thun U21

Lucien Dahler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucien Dahler şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.