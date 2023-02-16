Lucien Hawryluk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucien Hawryluk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucien Hawryluk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucien Hawryluk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucien Hawryluk 5 Ekim 2000 tarihinde Dortmund şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya,Belarus uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucien Hawryluk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucien Hawryluk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lucien Hawryluk'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucien Hawryluk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucien Hawryluk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucien Hawryluk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucien Hawryluk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında B. Dortmund U16

1 Temmuz 2016 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2017 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

23 Temmuz 2021 yılında Waldh. Mannheim

Lucien Hawryluk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucien Hawryluk şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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