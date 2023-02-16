Lucien Littbarski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucien Littbarski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucien Littbarski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucien Littbarski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucien Littbarski 8 Mayıs 2003 tarihinde Yokohama şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da ルシアン リトバルスキー şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucien Littbarski Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Lucien Littbarski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Greuther Fürth futbol takımında oynamaktadır. Greuther Fürth takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lucien Littbarski'nin Greuther Fürth ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Lucien Littbarski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://mobile.twitter.com/llittbarski

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http://www.instagram.com/lucienlittbarski/

Lucien Littbarski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucien Littbarski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Lucien Littbarski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucien Littbarski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2020 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2022 yılında Greuther Fürth

Lucien Littbarski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucien Littbarski şuan Greuther Fürth takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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