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Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı!

Herkes tarafından ilgi ile takip edilen bir Netflix dizisi olan Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlanan dizi 21 Ağustos’ta Netflix’te olacak. 16 bölümden oluşan 5. sezonu iki parça halinde yayınlanacak. Sezonun ikinci kısmı ise ileri bir tarihte yayınlanacak.

Çizgi romandan ilk kez 2016'da uyarlanan fenomen dizi Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı. Tom Ellis'in Lucifer karakterini canlandırdığı dizinin bu sezonki fragmanı izleyicide büyük ilgi uyandırıyor.

LUCİFER DİZİSİNİN KONUSU

Cehennemin Efendisi olmaktan sıkılan Lucifer (şeytan), Los Angeles’ın ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hâkimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip, bu şehirde Lux adında bir mekân açıp fani bir yaşam sürmek ister. Fakat kardeşi (melek) ve babası (tanrı) onu rahat bırakmaz. Yardımcısı Maze ile beraber geldiği Dünya'da tanıştığı Dedektif Chloe Decker ile birlikte çalışarak suçluları yakalar ve bir yandan kendi ailevi problemleri ile uğraşır.

Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı!

LUCİFER DİZİSİNİN OYUNCULARI

Tom Ellis (Lucifer Morningstar)

Lauren German (Chloe Decker)

Kevin Alejandro (Dan Espinoza)

D.B. Woodside (Amenadiel)

Lesley-Ann Brandt (Mazikeen)

Scarlett Estevez (Trixie)

Rachael Harris (Linda Martin)

Aimee Garcia (Ella Lopez)

Tricia Helfer (Charlotte)

Tom Welling (Marcus Pierce)

Inbar Lavi (Eve)

Kevin Rankin (Malcolm Graham)

Graham McTavish (Father Kinley)

Jeremiah Birkett (Lee)

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21 Ağustos 2020 Cuma 09:21
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