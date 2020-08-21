Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı!

Herkes tarafından ilgi ile takip edilen bir Netflix dizisi olan Lucifer 5. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlanan dizi 21 Ağustos’ta Netflix’te olacak. 16 bölümden oluşan 5. sezonu iki parça halinde yayınlanacak. Sezonun ikinci kısmı ise ileri bir tarihte yayınlanacak.