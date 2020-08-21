Lucifer yeni sezon ne zaman? İlk 2016 yılında izleyicisiyle buluşan Lucifer dizisi, o dönem dikkatleri çekerek herkesin konuştuğu dizilerden biri haline gelmişti. Lucifer dizisi ile ilgili yapılan bir açıklamada 5. sezonu ile ekranlara veda edeceği belirtilse de bu açıklamadan kısa süre sonra dizinin 6. sezonun da olacağı aktarılmıştı. Peki Lucifer yeni sezon ne zaman? | Lucifer 5. sezon Netflix'e geldi mi? Ayrıntılar haberimizde....

LUCİFER YENİ SEZON NE ZAMAN? | LUCİFER 5. SEZON NETFLİX'E GELDİ Mİ?

Lucifer'ın 5. sezonu 21 Ağustos Cuma günü (bugün) Netflix'te olacak. Lucifer dizisinin 16 bölümden oluşan 5. sezonu Netflix'te iki parça halinde yayınlanacak. Dizinin sekiz bölümden oluşan ilk kısmı 21 Ağustos’ta izleyici ile buluşacak. Sezonun ikinci kısmı ise ileri bir tarihte yayınlanacak. Ancak henüz bu tarih hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

LUCİFER DİZİSİNİN OYUNCULARI

Tom Ellis (Lucifer Morningstar)

Lauren German (Chloe Decker)

Kevin Alejandro (Dan Espinoza)

D.B. Woodside (Amenadiel)

Lesley-Ann Brandt (Mazikeen)

Scarlett Estevez (Trixie)

Rachael Harris (Linda Martin)

Aimee Garcia (Ella Lopez)

Tricia Helfer (Charlotte)

Tom Welling (Marcus Pierce)

Inbar Lavi (Eve)

Kevin Rankin (Malcolm Graham)

Graham McTavish (Father Kinley)

Jeremiah Birkett (Lee)

LUCİFER 4. SEZONDA NE OLMUŞTU?

Önceki sezonlarda bir türlü Lucifer’a güvenemeyen Chloe sezon finalinde Lucifer’ın gerçek yüzünü görmüştü. Yüzünü ilk kez gösterdiği karakter Dr. Linda’dan insanlar için ne kadar zor olabileceğini gören Lucifer bu kez temkinliydi ve zaman tanıdı dedektife. Chloe içinde kolay olmayan bu süreçe yani 4.sezonda Luci’yi daha iyi anlamaya başlayan dedektif tam onu sevmeye hazırken bu kez Eve çıkıp geldi. Eve dizide Lucifer’ın ilk sevgilisi, bizim Adem ile Havva hikayesinden tanıdığımız Havva aslında. Yani insanlığın başlamasına sebep olan ilk anne. Dizide güzel aynı zamanda sevimli olarak gösterilen Eve Lucifer’ın hayatını girer girmez altüst ediyor. Lucifer ise yıllardır beklediği sevgiyi Chloe’den bulamayınca Eve’nin aşkına karşılık veriyor. Bir süre sonra bu durumu kıskandırmak için yaptığını fark eden Luci Eve’den uzaklaşmaya başlıyor. Bu tema altında türlü olaylar gelişiyor.

LUCİFER DİZİSİNİN KONUSU

Cehennemin Efendisi olmaktan sıkılan Lucifer (şeytan), Los Angeles’ın ihtişamlı ve ışıltılı deliliği uğruna hâkimiyetini sürdüğü cehennemi terk edip, bu şehirde Lux adında bir mekân açıp fani bir yaşam sürmek ister. Fakat kardeşi (melek) ve babası (tanrı) onu rahat bırakmaz. Yardımcısı Maze ile beraber geldiği Dünya'da tanıştığı Dedektif Chloe Decker ile birlikte çalışarak suçluları yakalar ve bir yandan kendi ailevi problemleri ile uğraşır.