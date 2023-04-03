Lucio Berron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucio Berron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucio Berron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucio Berron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucio Berron 5 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucio Berrón şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucio Berron Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucio Berron, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Unión II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión II takımına - tarihinde katılmıştır. Lucio Berron'nin Club Atlético Unión II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lucio Berron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucio Berron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucio Berron şuan Club Atlético Unión II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.