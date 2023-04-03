Lucio Berron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucio Berron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lucio Berron kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lucio Berron ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.