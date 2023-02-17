Lucio Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucio Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucio Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucio Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucio Castillo 11 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucio Mariano Castillo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucio Castillo Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dodici yapmaktadır. Lucio Castillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lucio Castillo'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucio Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucio Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Lucio Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucio Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ocak 2023 yılında Brown Adrogué

Lucio Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucio Castillo şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.