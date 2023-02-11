Lucio Compagnucci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucio Compagnucci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucio Compagnucci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucio Compagnucci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucio Compagnucci 23 Şubat 1996 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucio Compagnucci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRI Sports yapmaktadır. Lucio Compagnucci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucio Compagnucci'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucio Compagnucci Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucio Compagnucci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucio Compagnucci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucio Compagnucci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2014 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2016 yılında Vélez U20

1 Temmuz 2016 yılında Huracán

1 Şubat 2018 yılında San Luis

30 Ağu 2018 yılında Real Murcia

18 Ocak 2019 yılında GyE Mendoza

21 Ekim 2020 yılında General Diaz

31 Aralık 2020 yılında GyE Mendoza

1 Şubat 2021 yılında All Boys

3 Ocak 2022 yılında CA Mitre

Lucio Compagnucci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucio Compagnucci şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Lucio Compagnucci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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