Lucio Szpyt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucio Szpyt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucio Szpyt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucio Szpyt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucio Szpyt 3 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucio Szpyt Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores Unidos (Zarate) II futbol takımında oynamaktadır. Defensores Unidos (Zarate) II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lucio Szpyt'nin Defensores Unidos (Zarate) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lucio Szpyt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucio Szpyt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucio Szpyt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucio Szpyt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CADU II

Lucio Szpyt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucio Szpyt şuan Defensores Unidos (Zarate) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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