Lucjan Klisiewicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucjan Klisiewicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucjan Klisiewicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucjan Klisiewicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucjan Klisiewicz 20 Nisan 2002 tarihinde Rzeszów şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Lucjan Klisiewicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucjan Klisiewicz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Lucjan Klisiewicz'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucjan Klisiewicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lucjan Klisiewicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucjan Klisiewicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucjan Klisiewicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Ruch U19

1 Ağustos 2019 yılında P. Niepolomice

27 Ocak 2021 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2021 yılında P. Niepolomice

13 Ağustos 2021 yılında Watra Bialka

30 Haziran 2022 yılında P. Niepolomice

Lucjan Klisiewicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucjan Klisiewicz şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lucjan Klisiewicz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Głogovia Głogów Małopolski (2011-2014), Ziomki Rzeszów (2014-2018), Ruch Chorzów (2018-2019)

Polonya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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