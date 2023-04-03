Lucky Emmanuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucky Emmanuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucky Emmanuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucky Emmanuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucky Emmanuel 5 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucky Emmanuel Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucky Emmanuel, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Lucky Emmanuel'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lucky Emmanuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucky Emmanuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Ocak 2020 yılında G. Kerala B
15 Şubat 2021 yılında Sahel SC
31 Mart 2022 yılında Shooting Stars
5 Eylül 2022 yılında Ostrava B
1 Mart 2023 yılında Sunshine Stars
Lucky Emmanuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucky Emmanuel şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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