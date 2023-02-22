Lucky Erimuya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucky Erimuya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucky Erimuya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lucky Erimuya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lucky Erimuya 14 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lucky Erimuya Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Lucky Erimuya'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lucky Erimuya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lucky Erimuya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Kanemi Warriors
Lucky Erimuya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lucky Erimuya şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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